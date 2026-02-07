Levantan alerta por Fragata Portuguesa en Concón: Todas las playas de la región de Valparaíso habilitadas para el baño

07 feb. 2026 - 13:33 hrs.

¿Qué pasó?

Todas las playas de la Región de Valparaíso están habilitadas para el baño y actividades recreativas luego que la Seremi de Salud regional confirmara el levantamiento de la última alerta vigente por Fragata Portuguesa en la Playa Amarilla de la comuna de Concón.

Desde la autoridad sanitaria, más allá del levantamiento, reiteraron el llamado a la precaución, recordando que el aumento de la temperatura del mar puede favorecer la aparición de este hidrozoo.

Protocolos del Ministerio de Salud

Los protocolos del Ministerio de Salud establecen que se decreta prohibición de baño cuando se detectan tres o más ejemplares en un balneario.

Las autoridades reiteraron que ante la presencia de Fragata Portuguesa se debe avisar de inmediato a la Armada, al municipio correspondiente o a la Seremi de Salud, evitando cualquier tipo de contacto.

Finalmente, desde la Seremi de Salud insistieron en la importancia de informarse por canales oficiales antes de acudir a las playas, mantenerse atentos a posibles avistamientos y actuar con responsabilidad para resguardar la seguridad de residentes y turistas.