Eliminación del pago de 7% de salud: Estos son los requisitos para ser beneficiario

07 feb. 2026 - 15:00 hrs.

El cobro del 7% de salud forma parte de las cotizaciones obligatorias del sistema previsional chileno, aunque existe un grupo de personas que puede quedar exento de esta obligación.

Cabe recordar que esta cotización obligatoria se destina al financiamiento de las prestaciones de salud de los trabajadores y de sus cargas familiares. El monto recaudado puede derivarse a Fonasa o a una Isapre.

¿Quiénes se pueden excluir del pago del 7%?

Es importante señalar que solo pueden acceder al beneficio las personas que se encuentran pensionadas y que sean beneficiarias de:

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Pensión Garantizada Universal (PGU): en este caso, los beneficiarios deben acreditar pertenecer hasta el 80% más vulnerable.

Por otro lado, también pueden optar a la exención las personas que, sin ser beneficiarias de las ayudas anteriores, cumplan estos requisitos:

Tener más de 65 años.

Pertenecer a una AFP, compañía de seguro, ex caja de previsión social; o bien, sea pensionado de la ley de accidentes del trabajo en cualquier mutualidad de empleadores, en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o tenga una pensión asociada a la ley de reparación de exonerados políticos.

Integrar un grupo familiar perteneciente al cuarto quintil más vulnerable de la población (Puntaje de Focalización Previsional, PFP, igual o menor a 1.876 puntos), que lo calcula el IPS.

Acreditar haber vivido en Chile al menos 20 años (seguidos o discontinuos), incluyendo cuatro de los últimos cinco años.

Todo sobre Beneficios