Programa Útiles Escolares: ¿Dónde se entrega el material a los estudiantes?

06 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Entre los diversos beneficios que entrega el Estado para los estudiantes, se encuentra el Programa Útiles Escolares, que ayuda a las familias más vulnerables a reducir sus gastos por la compra de artículos para el alumno.

Consiste en el otorgamiento de un set de productos escolares para estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados adscritos a la gratuidad, indica la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

¿Dónde se entregan los artículos del Programa Útiles Escolares?

Los sets se entregan directamente a los establecimientos educacionales, quienes se encargan posteriormente de distribuirlos a los estudiantes beneficiarios.

No es necesario postular, ya que se asigna automáticamente a los alumnos inscritos en colegios o liceos seleccionados, a donde deben acudir para consultar si lo reciben.

¿Qué contiene el set del Programa Útiles Escolares?

El contenido puede variar por cada año, pero generalmente incluyen: cuadernos, lápices (grafito, pasta y colores); goma, regla, sacapuntas, block de dibujo y calculadora. Esta última solo es para enseñanza media y según la disponibilidad.

Sin embargo, los sets son diferenciados para cada nivel educativo:

Educación Prebásica: set colectivo para cursos de kínder y prekínder (sets de arte y manualidades).

set colectivo para cursos de kínder y prekínder (sets de arte y manualidades). Básica Primer Ciclo: set individual para estudiantes de primero a cuarto básico.

set individual para estudiantes de primero a cuarto básico. Básica Segundo Ciclo: set individual para estudiantes de quinto a octavo básico.

set individual para estudiantes de quinto a octavo básico. Enseñanza Media: set individual para estudiantes de primero a cuarto medio.

set individual para estudiantes de primero a cuarto medio. Enseñanza para Jóvenes y Adultos: set individual.

set individual. Educación Especial: sets colectivos de artes y manualidades.

