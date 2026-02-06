Logo Mega

Programa Útiles Escolares: ¿Dónde se entrega el material a los estudiantes?

Entre los diversos beneficios que entrega el Estado para los estudiantes, se encuentra el Programa Útiles Escolares, que ayuda a las familias más vulnerables a reducir sus gastos por la compra de artículos para el alumno.

Consiste en el otorgamiento de un set de productos escolares para estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados adscritos a la gratuidad, indica la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

¿Dónde se entregan los artículos del Programa Útiles Escolares?

Los sets se entregan directamente a los establecimientos educacionales, quienes se encargan posteriormente de distribuirlos a los estudiantes beneficiarios.

No es necesario postular, ya que se asigna automáticamente a los alumnos inscritos en colegios o liceos seleccionados, a donde deben acudir para consultar si lo reciben.

¿Qué contiene el set del Programa Útiles Escolares?

El contenido puede variar por cada año, pero generalmente incluyen: cuadernos, lápices (grafito, pasta y colores); goma, regla, sacapuntas, block de dibujo y calculadora. Esta última solo es para enseñanza media y según la disponibilidad.

Sin embargo, los sets son diferenciados para cada nivel educativo:

  • Educación Prebásica: set colectivo para cursos de kínder y prekínder (sets de arte y manualidades).
  • Básica Primer Ciclo: set individual para estudiantes de primero a cuarto básico.
  • Básica Segundo Ciclo: set individual para estudiantes de quinto a octavo básico.
  • Enseñanza Media: set individual para estudiantes de primero a cuarto medio.
  • Enseñanza para Jóvenes y Adultos: set individual.
  • Educación Especial: sets colectivos de artes y manualidades.

