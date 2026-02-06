Aporte Familiar Permanente: Este es el sitio para revisar si recibes el ex Bono Marzo

06 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente es una ayuda gubernamental no postulable que complementa los ingresos de las familias con cierta vulnerabilidad económica.

Este es un beneficio de cancelación anual, que se adjudica a quienes cumplen con los requisitos, según explica el portal web oficial de ChileAtiende.

Para acceder en 2026 se requiere haber recibido pagos, en diciembre de 2025, por concepto de Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal. También aplica para quienes pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario.

Este es el sitio para revisar si recibes el ex Bono Marzo

Para consultar si se es beneficiario del también conocido como “Bono Marzo” se puede acceder al sitio web oficial del beneficio (pulsa aquí), o a la sucursal virtual de ChileAtiende, por medio del siguiente enlace.

La consulta se podrá realizar desde el 16 de febrero en adelante. Actualmente, están disponibles las fechas en las que los distintos grupos podrán acceder a la bonificación.

El valor de este aporte en 2026 es de $66.834 y se paga por carga familiar o por familia, de acuerdo al tipo de beneficiario que sea.

Fechas de acceso al Aporte Familiar Permanente

Desde el 16 de febrero corresponderá al grupo 1, integrado por destinatarios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben sus pagos habituales entre el 14 y 28 de febrero.

Desde el 2 de marzo será el turno del grupo 2, que integra a beneficiarios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben pago de sus beneficios entre el 2 y 13 de marzo. También incluye a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), que tengan cargas familiares.

Desde el 16 de marzo corresponderá al grupo 3, que reúne a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente