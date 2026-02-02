Aporte Familiar Permanente: ¿Qué hacer si el dinero de una o más de tus cargas lo recibe alguien que no vive con ellas?

02 feb. 2026 - 07:01 hrs.

El próximo lunes 16 de febrero inician los pagos del Aporte Familiar Permanente (exBono Marzo), que se entrega a los beneficiarios por cada carga acreditada o grupo familiar de menores ingresos.

Consiste en un beneficio estatal de $66.834, siempre que el destinatario haya cumplido con los requisitos de acceso al 31 de diciembre de 2025, indica ChileAtiende.

¿Qué pasa si el Aporte Familiar Permanente lo recibe quien no vive con la carga?

Si estás a cargo de una persona que genera el beneficio, pero el aporte lo recibe otra persona que no vive con ella, esta última debe entregar el pago del beneficio dentro de los 30 días posteriores a la fecha de cobro.

En caso de que el dinero no se entregue en el tiempo estipulado, tienes derecho a acudir a los Tribunales de Familia. Allí, podrás iniciar acciones legales para exigir el pago de este bono.

Ejemplo: si vives con tu hijo y quien recibió el bono es su padre, pero este no vive con el menor, él está obligado a entregarte el aporte completo en el plazo indicado. Si no lo hace, puedes optar por la vía legal para obtenerlo.

Requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente

Aunque pueden consultar en línea si les corresponde (pulsa aquí), es importante recordar que se deposita automáticamente a quienes cumplan con uno de los siguientes requisitos:

Si cobraban el Subsidio Familiar al 31 de diciembre de 2025: les corresponde un monto por cada causante del subsidio.

les corresponde un monto por cada causante del subsidio. Si pertenecían a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades el 31 de diciembre de 2025: cobran un aporte por familia.

cobran un aporte por familia. Si recibían la Asignación Familiar o la Asignación Maternal por sus cargas familiares al 31 de diciembre de 2025: reciben un aporte por cada carga.

Fechas de pago del Aporte Familiar Permanente

Como es habitual, este año el pago se hará en tres fechas que corresponden a distintos grupos de la población:

Lunes 16 de febrero (primer grupo): beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, quienes reciben el pago de sus beneficios en la segunda mitad del mes.

beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, quienes reciben el pago de sus beneficios en la segunda mitad del mes. Lunes 2 de marzo (segundo grupo): beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, quienes reciben el pago de sus beneficios en la primera quincena del mes.

beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, quienes reciben el pago de sus beneficios en la primera quincena del mes. Lunes 16 de marzo (tercer grupo): beneficiarios de la Asignación Familiar por sus cargas familiares.

