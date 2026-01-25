¿A quién le corresponde el pago duplicado del Aporte Familiar Permanente?

25 en. 2026 - 19:00 hrs.

A fines de febrero se espera que comience a pagarse el Aporte Familiar Permanente, antes conocido como Bono Marzo, que viene a ser una ayuda económica para hogares con vulnerabilidad socioeconómica.

En caso de que haya familias que cumplan con los requisitos establecidos, se convertirán en beneficiarias del aporte, ya que es un bono al que no se postula y se entrega automáticamente.

¿Quiénes reciben el pago duplicado del Aporte Familiar Permanente?

Para este 2026, se anunció que el monto del exBono Marzo subirá a $66.834; esto corresponde a un total a pagar por cada carga familiar debidamente inscrita.

Por lo anterior, las personas que se acrediten este beneficio y tengan una carga familiar a su nombre (dos personas que constituyan su hogar) recibirán el pago duplicado, es decir, se les pagará en total $133.668.

Del mismo modo, si tiene más de dos cargas a su nombre, se le pagará los $66.834 por cada una de las cargas que pueda tener debidamente inscritas en su Registro Social de Hogares.

Requisitos para recibir el ex Bono Marzo 2026

Si bien, no se debe postular para recibir el Aporte Familiar Permanente, es necesario cumplir con ciertas condiciones para ser acreedor, estas son: