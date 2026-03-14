Pucón, Chillán y Curicó: las tres ciudades que más lluvia recibirán este fin de semana

14 mar. 2026 - 09:12 hrs.

De todas las ciudades que se verán afectadas por el sistema frontal que ingresa este sábado 14 de marzo, tres concentran los acumulados más altos del período: Pucón, en La Araucanía; Chillán, en Ñuble; y Curicó, en el Maule.

Así se desprende del pronóstico especial del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, que cubre el período comprendido entre el sábado 14 y el martes 17 de marzo de 2026.

Pucón: hasta 122 mm en cuatro días

La localidad cordillerana de Pucón será la más lluviosa del evento con un acumulado total proyectado de entre 110 y 122 milímetros. Lo que distingue a Pucón del resto es que recibirá precipitaciones relevantes durante los cuatro días del sistema, sin una pausa significativa entre jornadas.

El sábado caerán entre 20 y 30 mm, el domingo entre 40 y 50 mm, y el lunes -su jornada más intensa- entre 50 y 65 mm. El martes cerrarán el evento con entre 3 y 7 mm adicionales. La acumulación sostenida en un suelo de características volcánicas y con cauces de montaña activos eleva el riesgo de deslizamientos y crecidas en la zona.

Chillán: hasta 110 mm en un solo día

Chillán no tendrá la mayor cifra total del evento, pero sí el registro diario más alto de todo el período. El domingo 15 de marzo, la capital de Ñuble podría recibir entre 90 y 110 milímetros en 24 horas, una cantidad que en una sola jornada es suficiente para generar anegamientos, cortes de ruta y desborde de canales urbanos. El lunes sumará entre 7 y 11 mm adicionales, completando un acumulado total de entre 97 y 121 mm. La concentración del grueso de la lluvia en un intervalo tan corto es el principal factor de riesgo para esta ciudad.

Curicó: entre 80 y 110 mm en una sola jornada

Curicó presenta un caso particular: la totalidad de sus precipitaciones se concentrará en el lunes 16 de marzo, sin registros el sábado, el domingo ni el martes. Ese único día, sin embargo, podría dejar entre 80 y 110 milímetros sobre la ciudad, lo que la convierte en el epicentro del evento para la región del Maule. Un acumulado de esa magnitud en pocas horas representa un riesgo elevado para zonas bajas, infraestructura vial y canales de riego de una de las provincias agrícolas más importantes del país.

Los tres casos comparten una característica común: los acumulados proyectados superan con creces los umbrales que las autoridades meteorológicas utilizan para decretar alertas tempranas. Se recomienda a residentes y visitantes de estas ciudades tomar precauciones desde la jornada previa a la llegada de las lluvias y mantenerse atentos a las instrucciones de Senapred y las municipalidades correspondientes.

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