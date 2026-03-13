Aplicación meteorológica anuncia lluvia de 17 mm en Santiago: Jaime Leyton explica qué tan confiable es este pronóstico

13 mar. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La próxima semana se podrían registrar precipitaciones en la Región Metropolitana, como consecuencia del sistema frontal que dejará fuertes lluvias en la zona centro y sur del país desde este fin de semana.

Por ahora, el evento en la capital es solo una probabilidad, por lo que resulta difícil pronosticar la cantidad de agua que caería. Sin embargo, algunas aplicaciones meteorológicas ya se han aventurado a ello.

Al respecto, el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su reporte del tiempo para los próximos días en Santiago, y también se refirió a los sistemas automatizados y su confiabilidad.

Lluvias en Santiago

El experto comenzó señalando, respecto a la probabilidad de lluvias en Santiago, que de momento "hay que hablar de la segunda mitad de la próxima semana, o sea, desde el jueves en adelante".

Según declaró, hasta el miércoles 18 de marzo, la capital "no presenta una buena probabilidad de precipitaciones", pero ya el jueves, viernes y sábado "no se descarta, por la actividad que tiene este sistema el fin de semana".

Al respecto, explicó que "este mismo sistema que tendremos en el sur se encargará de hacer desaparecer las altas presiones, dejando el camino libre a cualquier sistema frontal frío cercano", dijo Leyton.

"Como tiene el camino libre, el sistema no se debilita", reiteró. Por eso, parte de las lluvias migrarán hacia la zona central, más al norte de la región del Maule, "dejando la probabilidad, y nada más que la probabilidad, de precipitaciones en Santiago y en la región de Valparaíso".

"Por ahora, no se ven precipitaciones demasiado complejas, pero Santiago es una zona compleja de pronóstico, por el relieve que lo circunda y que define la cuenca", continuó el meteorólogo.

¿Se puede saber cuándo lloverá y calcular la cantidad de agua con tanta anticipación?

Al ser consultado si se puede conocer la cantidad de agua que caería en Santiago en caso de que se concrete la lluvia, fue enfático en expresar que "no todavía", ya que "no es conveniente calcular antes de dos o tres días de la ocurrencia del evento".

"Cuando se verifique que va a ocurrir, solamente ahí, en la cercanía, se pueden calcular las cantidades la mayor parte del tiempo", complementó.

Sin embargo, aplicaciones como las del Instituto Meteorológico de Noruega pronostican lluvias para la próxima semana en la capital, e incluso aseguraron que caerán 11 milímetros (mm) de agua el viernes 20 de marzo, y 17 mm el sábado 21.

En primer lugar, Jaime Leyton dijo que se debe evaluar la confiabilidad de la información antes de determinar la cantidad de lluvias que caerá: "Si esta trae una sistematicidad, si es consistente, si está ajustada a la realidad, entonces esa evaluación es muy precisa. Solamente una vez que tú dices que la información es confiable, puedes calcular cantidades".

"Antes de eso, puedes tener diez modelos numéricos que simulan el comportamiento atmosférico dando distintas soluciones, ya sea en cantidad, ya sea en el momento en que ocurre, a veces con diferencia de hasta dos días", continuó el meteorólogo.

Al respecto, afirmó que tomar decisiones a partir de esos datos "no es prudente.Calcular cantidades para una próxima semana, en un evento que todavía no se define en Santiago qué día va a ocurrir, es imprudente".

"Eso se llama inconsistencia. O sea, un día deja una solución, al otro día la saca, al otro día la adelanta, la intensifica, la debilita, la hace desaparecer. Eso se llama inconsistencia", declaró el experto.

¿En qué consisten las aplicaciones meteorológicas?

"Son los modelos de simulación atmosférica o los modelos numéricos de predicción del tiempo. Son sistemas muy complejos que resuelven las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la atmósfera, y que se basan en datos medidos o en datos estimados", explicó.

"Cuando un modelo es consistente dice 'lluvia, lluvia, lluvia' durante dos, tres o cuatro días, y mantiene las cantidades calculadas, entonces uno dice 'esta información es consistente' y confiable en su predicción", añadió.

En cuanto a los sistemas frontales, remarcó que de tres a cuatro días del evento recién se puede anticipar y hasta calcular cantidades. Sin embargo, "cuando se trata de otros fenómenos, o existe esta inestabilidad en la solución, es imposible decir si va a llover o no en tal lugar del país, por ejemplo Santiago".

El fracaso de automatizar los pronósticos

A modo de ejemplo, el meteorólogo comentó un hecho ocurrido hace décadas en el Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo. En dicho lugar "trabajan muchos investigadores, quienes pensaron en automatizar los pronósticos a 24 horas, o sea, el pronóstico para el día siguiente".

Sin embargo, el experimento no resultó. Según Leyton, "se dieron cuenta de que esa solución era peor que la evaluación del ser humano, incluso a un día". Por ello, decidieron nunca automatizar el pronóstico a 24 horas, "porque hay fenómenos que no se ven, no los ve el modelo y sí los ve el ser humano".

"Muchas veces, dependiendo del fenómeno, incluso un día, es mucho peor la solución del modelo que la evaluación del ser humano para tomar una decisión sobre el pronóstico. Porque todo depende del tipo de fenómeno y qué tan buena predictibilidad tenga, es cuánto va a dar el resultado", concluyó.

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