Bizarrap y Trueno despiden al director audiovisual Lucas Vignale tras confirmarse que también murió en accidente en Brasil

14 jun. 2026 - 20:40 hrs.

Este domingo se conoció el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, quienes viajaban en uno de los helicópteros que chocaron esta mañana en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.

Con el pasar de las horas, y con la lista de víctimas entregada por las autoridades brasileñas, también se confirmó la muerte del director audiovisual argentino Lucas Vignale, quien colaboró en varios videos musicales de Bizarrap y Trueno.

Al conocerse su deceso, varias personas entregaron mensajes de condolencias lamentando su partida, entre estos, el productor musical y el cantante antes mencionados.

"Los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables"

"Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos", escribió Bizarrap en una historia de Instagram.

"Hasta siempre amigo Lucas Vignale, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables", agregó en la publicación donde se puede ver una fotografía en donde aparecen ambos.

"Descansa Luquitas"

Por su parte, Trueno fue un poco más escueto en su despedida, al publicar un simple "Descansa Luquitas" en la historia en la que compartió el post que recoge parte de las grabaciones del video de su canción "ÑERI".

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