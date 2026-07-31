Hasta 10 horas sin servicio: Las 2 comunas que tienen cortes de agua programados para este viernes en la RM

31 jul. 2026 - 05:36 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó en sus canales oficiales que dos comunas tienen interrupción de servicio este viernes 31 de julio en la Región Metropolitana.

Según lo informado por la compañía, los trabajos podrían extenderse hasta por 10 horas. Este periodo es un estimado, por lo que se aconseja estar atento a sus cuentas oficiales en redes sociales.

Las dos comunas con cortes de agua este viernes 31 de julio

A continuación, revisa cuáles son las tres comunas con cortes de agua para este viernes 31 de julio:

Buin (15:00 a 21:00 horas)

Lo Barnechea (15:00 a 01:00 horas)

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