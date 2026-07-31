Lluvia y viento de hasta 40 kilómetros por hora: Así estará el tiempo este viernes 31 de julio en Santiago

31 jul. 2026 - 04:10 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago vivirá una jornada invernal este viernes 31 de julio. De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital registrará un marcado descenso en las temperaturas y el regreso de las precipitaciones acompañadas de rachas de viento.

Durante la mañana y la tarde, se proyecta un escenario con cielo totalmente cubierto y lluvias continuas que afectarán a la mayor parte de las comunas del valle central.

Viento de hasta 40 kilómetros por hora

Además, el fenómeno atmosférico se caracterizará por la presencia de vientos moderados a fuertes, cuyas velocidades oscilarán entre los 25 y 40 kilómetros por hora.

En cuanto a los termómetros, la jornada destacará por su estrecha amplitud térmica. Se prevé una mínima de 8°C en las primeras horas de la madrugada, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C durante la tarde.

Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades aconsejan a la ciudadanía circular con precaución, conducir a velocidad moderada debido a la visibilidad reducida y al pavimento resbaladizo.

Además, se aconseja asegurar techos y elementos sueltos en patios o balcones, y salir adecuadamente abrigados e impermeabilizados para afrontar el frente de mal tiempo.

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