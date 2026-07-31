Máximo tribunal de Perú anula sentencia de expresidente Humala por caso Odebrecht y da vía a su liberación

31 jul. 2026 - 02:08 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia peruana anuló la condena a 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela, según la decisión conocida el jueves, mientras su defensa inicia el pedido de libertad.

"Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso", se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que tiene fecha del 15 de julio.

El TC resolvió un hábeas corpus, un recurso que protege de una detención ilegal, que los abogados de Humala, de 64 años, habían presentado en enero.

La sentencia

En la sentencia, el Tribunal resolvió "declarar fundada la demanda, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal".

La justicia peruana condenó a Humala en abril de 2025 a 15 años de cárcel tras hallarlo culpable de lavado de activos en una trama de aportes ilegales del gobierno de Venezuela y la constructora brasileña Odebrecht, para sus campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

"Con bastante satisfacción recibimos una sentencia que ha declarado fundado el habeas corpus y, consecuentemente, ha dispuesto la nulidad de todo el proceso", confirmó Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente.

El defensor indicó que para que se efectúe la libertad de Humala presentará la resolución del TC a la sala judicial en la que se encuentra la apelación de su caso.

"Espero que esa sala pueda discutirlo. En realidad, solo tiene que cumplir este mandato y disponer la libertad del señor Humala", dijo Pedraza a la radio RPP.

El expresidente izquierdista se encuentra preso en una cárcel especial para expresidentes al este de Lima.

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