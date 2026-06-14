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"Leyendas": Creadores de contenido y artistas despiden a Gaspi y Oliver Tree fallecidos en accidente aéreo

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado la muerte del youtuber argentino Gaspi y del cantante estadounidense Oliver Tree, quienes viajaban en uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea registrada durante la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente dejó seis personas fallecidas y movilizó a equipos de emergencia hasta el lugar de la tragedia. La noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos creadores de contenido han manifestado su pesar por el fatal desenlace.

Oliver Tree era reconocido internacionalmente por su carrera musical y su particular estilo, mientras que Gaspi se había consolidado como uno de los influencers y humoristas más populares de Argentina gracias a sus videos y entrevistas virales.

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Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente para determinar cómo se produjo la colisión entre las aeronaves.

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