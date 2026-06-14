"Leyendas": Creadores de contenido y artistas despiden a Gaspi y Oliver Tree fallecidos en accidente aéreo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Conmoción ha generado la muerte del youtuber argentino Gaspi y del cantante estadounidense Oliver Tree, quienes viajaban en uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea registrada durante la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil.
El accidente dejó seis personas fallecidas y movilizó a equipos de emergencia hasta el lugar de la tragedia. La noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos creadores de contenido han manifestado su pesar por el fatal desenlace.
Oliver Tree era reconocido internacionalmente por su carrera musical y su particular estilo, mientras que Gaspi se había consolidado como uno de los influencers y humoristas más populares de Argentina gracias a sus videos y entrevistas virales.Ir a la siguiente nota
Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente para determinar cómo se produjo la colisión entre las aeronaves.
Creadores de contenido despiden a Gaspi
Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estílo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos.— LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 14, 2026
La gente te…
Descansa en paz Gaspi.— Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026
La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.
La vida es muy injusta…
Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo.
Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío. No salen ni las palabras, descansa en paz muchacho.— Grefg =) (@TheGrefg) June 14, 2026
no encuentro las palabras para describir el dolor que sentí al leer la noticia del fallecimiento de Gaspi. la vida es muy injusta, aún no lo quiero creer. mi más sentido pésame para su familia y seres queridos, y para las familias de las víctimas de este horrible accidente. ?— ElQuackity (@ElAlexQuackity) June 14, 2026
Músicos y amigos despiden a Oliver Tree
rest easy oliver you will always be an inspiration.— bbno$ ??? (@bbnomula) June 14, 2026
thank you for sharing your creativity and brilliance with the world. my heart is shattered right now.
hold your friends and family close
?
No puedo creerlo, un artista increíble y una persona aún más increíble, atenta y genuina.— RED COSTA (@rodezel) June 14, 2026
Siempre va a ser una enorme inspiración para mí y millones de personas, con una sola canción o una sola conversación, lo positivo que era su influencia e impacto es algo de notar.…
“Life is short and everything is temporary so put yourself first and focus on what will make you happy cause everything else is out of your hands!”— Banks (@Banks) June 14, 2026
RIP Oliver Tree, beautiful soul. pic.twitter.com/ESggTR8FYB