"Leyendas": Creadores de contenido y artistas despiden a Gaspi y Oliver Tree fallecidos en accidente aéreo

14 jun. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado la muerte del youtuber argentino Gaspi y del cantante estadounidense Oliver Tree, quienes viajaban en uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea registrada durante la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente dejó seis personas fallecidas y movilizó a equipos de emergencia hasta el lugar de la tragedia. La noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos creadores de contenido han manifestado su pesar por el fatal desenlace.

Oliver Tree era reconocido internacionalmente por su carrera musical y su particular estilo, mientras que Gaspi se había consolidado como uno de los influencers y humoristas más populares de Argentina gracias a sus videos y entrevistas virales.

Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente para determinar cómo se produjo la colisión entre las aeronaves.

Creadores de contenido despiden a Gaspi

Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estílo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos.



La gente te… — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 14, 2026

Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío. No salen ni las palabras, descansa en paz muchacho. — Grefg =) (@TheGrefg) June 14, 2026

no encuentro las palabras para describir el dolor que sentí al leer la noticia del fallecimiento de Gaspi. la vida es muy injusta, aún no lo quiero creer. mi más sentido pésame para su familia y seres queridos, y para las familias de las víctimas de este horrible accidente. ? — ElQuackity (@ElAlexQuackity) June 14, 2026

Músicos y amigos despiden a Oliver Tree

rest easy oliver you will always be an inspiration.



thank you for sharing your creativity and brilliance with the world. my heart is shattered right now.



hold your friends and family close



? — bbno$ ??? (@bbnomula) June 14, 2026

No puedo creerlo, un artista increíble y una persona aún más increíble, atenta y genuina.



Siempre va a ser una enorme inspiración para mí y millones de personas, con una sola canción o una sola conversación, lo positivo que era su influencia e impacto es algo de notar.… — RED COSTA (@rodezel) June 14, 2026