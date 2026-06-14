Seis muertos en colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro

14 jun. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos seis personas murieron este domingo después de que dos helicópteros chocaran en un vuelo en el oeste de Río de Janeiro, informaron los bomberos en un comunicado.

"Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos", señaló el texto.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", se precisó.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Según los bomberos, el incendio afectó al menos a 20 vehículos.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.

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