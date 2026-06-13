Duro debut del pentacampeón: El Brasil de Carletto se estrena en el Mundial 2026 con un empate ante Marruecos

13 jun. 2026 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

Carlo Ancelotti tuvo un debut agridulce como técnico en un Mundial, luego de que su Brasil empatara 1-1 con Marruecos este sábado en el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Brasil empata en su debut en el Mundial 2026

Tras ganarlo todo al frente de clubes, Carletto se estrelló con los "Leones del Atlas", la gran revelación en Catar 2022, y debió ser rescatado por un exdirigido suyo en el Real Madrid, Vinícius Jr.

Ismael Saibari (21') abrió la cuenta frente a 80.663 espectadores, la amplia mayoría verdeamarelos, que colmaron el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

El mediocampista del PSV Eindhoven fue asistido con finura por Brahim Díaz y bañó a Alisson en la entrada al área para amagar con enlodar el debut de Ancelotti como técnico mundialista.

AFP

Pero Vinícius Jr. (32') salvó a su ahora seleccionador con un gol de alta factura: un derechazo al palo lejano de Yassine Bounou tras enganchar a Neil El Aynaoui en el sector izquierdo del área.

Los pentacampeones mostraron una mejor cara en la segunda parte del único enfrentamiento de la fase de grupos entre dos selecciones situadas en el Top-10 del ranking FIFA, donde los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Pero fueron incapaces de herir de nuevo a la generación dorada de los "Leones del Atlas", que alcanzaron la semifinal en Catar.

Neymar, lesionado desde mediados de mayo, observó el partido en el banquillo junto a los suplentes y la comisión técnica de una Seleção que sueña, entre dudas y cuestionamientos, con ganar el hexacampeonato en Estados Unidos.

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