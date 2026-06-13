Endrick: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

13 jun. 2026 - 12:30 hrs.

Tiene 18 años, juega en el Real Madrid y llega al Mundial 2026 con la misión de ser el nuevo goleador de Brasil. Endrick Felipe Moreira de Sousa nació el 21 de julio de 2006 en Taguatinga, una ciudad del Distrito Federal brasileño, en el área metropolitana de Brasilia. Creció en el seno de una familia humilde y desde los cuatro años ya era imposible quitarle la pelota de los pies. Su ídolo de infancia es Cristiano Ronaldo.

La historia de cómo llegó al fútbol profesional es tan cinematográfica como su juego. Su padre, Douglas Sousa, exfutbolista amateur del Distrito Federal, comenzó a grabar en video los goles y jugadas de su hijo desde muy pequeño y los subía a YouTube para que los ojeadores de los clubes pudieran verlo. La estrategia funcionó: el São Paulo mostró interés, luego el Corinthians y el Santos, pero ninguna oferta convenció a la familia. En 2017, cuando Endrick tenía apenas 10 años, el Palmeiras lo fichó con una propuesta que incluía vivienda para toda la familia en São Paulo y estudios garantizados para el niño. En las categorías inferiores del club, anotó 165 goles en 169 partidos.

Su debut profesional con el Palmeiras llegó a los 15 años y desde ese momento el mundo del fútbol no paró de hablar de él. En diciembre de 2022, cuando tenía 16 años, el Real Madrid cerró su fichaje por una cifra que supera los 70 millones de euros, con la condición de esperar a que cumpliera la mayoría de edad. El 27 de julio de 2024 fue presentado en el Bernabéu ante miles de hinchas y se emocionó hasta las lágrimas durante su discurso. En su primera temporada con el Madrid fue cedido al Olympique de Lyon de Francia para sumar minutos y rodaje.

Fuera del campo, Endrick sorprendió al mundo en septiembre de 2024 cuando, con apenas 18 años, anunció su matrimonio con la modelo brasileña Gabriely Miranda, con quien lleva relación desde 2021, cuando se conocieron caminando por un parque en Brasil. Ella dejó su carrera de modelaje para mudarse a España y acompañarlo. Una historia de amor que generó tanto impacto como sus goles. Llega al Mundial 2026 como el delantero joven más esperado de toda Sudamérica.

Brasil en el Mundial 2026: Grupo C, rivales y horarios para Chile

Brasil integra el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. Marruecos llega con la presión de demostrar que su histórica semifinal en Qatar 2022 no fue casualidad. Escocia regresa a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, y Haití rompe una ausencia de más de medio siglo desde Alemania 1974. Los partidos de Brasil en horario de Chile son:

Sábado 13 de junio — Brasil vs. Marruecos — 18:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

— Brasil vs. Marruecos — 18:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey Jueves 19 de junio — Brasil vs. Haití — 21:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia

— Brasil vs. Haití — 21:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia Martes 24 de junio — Escocia vs. Brasil — 18:00 horas — Hard Rock Stadium, Miami

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Brasil llega al torneo con la sed de ganar su sexto título mundial, el primero desde 2002. Con Endrick, Estêvão y Vinícius Jr. en el ataque, la Canarinha tiene los argumentos para soñar en grande.

Todo sobre Mundial 2026