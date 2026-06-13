Nestory Irankunda: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

13 jun. 2026 - 16:31 hrs.

Tiene 20 años y su historia es la más impactante de todo el Mundial 2026. Nestory Irankunda nació el 9 de febrero de 2006 en Kigoma, un campo de refugiados en Tanzania. Sus padres huyeron de Burundi cuando estalló la guerra civil en ese pequeño país de África Central, buscando refugio al otro lado de la frontera. Su madre llevaba además a su hija mayor, que necesitaba atención médica que en Burundi no podía recibir. Nestory nació en ese campo, entre la incertidumbre y la supervivencia. Pocos meses después, Australia aceptó la solicitud humanitaria de la familia y les abrió las puertas. Ese fue el comienzo de una nueva vida.

La familia se instaló en Perth, en el oeste de Australia, donde Nestory pasó sus primeros ocho años. Luego se trasladaron al otro extremo del país, a Adelaide, la capital de South Australia, donde el fútbol comenzó a ser una constante en su vida. Se unió a varios clubes barriales hasta que en 2021 ingresó al Adelaide United, el club profesional de la ciudad. Su desarrollo fue tan veloz que en enero de 2022, a los 15 años, debutó en la A-League. Ese mismo año se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia de la competición. Y en marzo de 2024, marcó su primer hat-trick, convirtiéndose en el segundo más joven en lograrlo en el fútbol masculino australiano.

En noviembre de 2023, el Bayern Munich anunció su fichaje, batiendo el récord de transferencias de la A-League. Llegó al Bayern en julio de 2024, entrenó con figuras de talla mundial y fue cedido al Grasshopper de Suiza para ganar rodaje. En 2025 aterrizó en el Watford de la Championship inglesa, donde ha registrado 4 goles y 4 asistencias en 42 partidos. Eligible para jugar por Tanzania o Burundi, eligió Australia, el país que le dio una oportunidad cuando su familia más lo necesitaba. No es solo una decisión deportiva: es un acto de gratitud.

Fuera de la cancha, Irankunda es conocido por sus celebraciones acrobáticas: cuando marca un gol, hace volteretas en el aire, un sello personal que lo hace inmediatamente reconocible. Es veloz, desequilibrante y tiene un remate potente. Llega al Mundial 2026 con la historia humana más poderosa del torneo, y con el talento para hacer que el mundo entero lo busque cada vez que toque el balón.

Australia en el Mundial 2026: Grupo D, rivales y horarios para Chile

Australia integra el Grupo D del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Paraguay y Turquía. Estados Unidos, como anfitrión, será el rival más exigente del grupo. Paraguay y Turquía completan una zona donde los Socceroos tendrán que pelear cada punto. Los partidos de Australia en horario de Chile son:

Domingo 13 de junio — Australia vs. Turquía — 01:00 horas — BC Place, Vancouver

— Australia vs. Turquía — 01:00 horas — BC Place, Vancouver Jueves 19 de junio — Estados Unidos vs. Australia — 15:00 horas — Lumen Field, Seattle

— Estados Unidos vs. Australia — 15:00 horas — Lumen Field, Seattle Miércoles 25 de junio — Paraguay vs. Australia — 22:00 horas — Levi's Stadium, San Francisco

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Australia llega al torneo con una generación joven y diversa, fruto de décadas de inmigración que enriqueció su fútbol. Nestory Irankunda es el símbolo más poderoso de esa historia: un niño que nació en un campo de refugiados y hoy juega una Copa del Mundo.

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