Sistema frontal se aproxima a Santiago: Jaime Leyton anuncia posibles lluvias para la capital la próxima semana

12 mar. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, anunció posibles precipitaciones para la próxima semana en la Región Metropolitana, a raíz de un sistema frontal que se arrastra desde la zona sur.

Posibles lluvias la próxima semana en Santiago

El experto comenzó señalando que para la próxima semana se espera que bajen las temperaturas. Aunque el lunes la máxima llegará a 29°C, desde el martes se registraría una "caída significativa".

Lo anterior, ya que durante este fin de semana "llega un frente a la zona sur que va a migrar hacia la zona central, acercándose a Santiago".

Este fenómeno podría dejar precipitaciones en la capital. "Está la probabilidad de que algo llegue, que se acerque el sistema frontal el día martes en Santiago".

"Está la probabilidad de que algo pase por lo menos en cordillera en cuanto a precipitaciones", insistió el meteorólogo.

De momento, no se tiene claridad, en caso de confirmarse el pronóstico, de la zona de la Región Metropolitana en donde podría llover ni cuánta agua caería.

