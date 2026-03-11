Presidente Kast en discurso desde La Moneda: "Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar"

11 mar. 2026 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este miércoles, José Antonio Kast dio su primer discurso desde el Palacio de La Moneda como Presidente de la República, donde tuvo duras palabras para la administración anterior, aunque pidió respeto para el expresidente Gabriel Boric ante los gritos por parte de los presentes.

El mandatario confirmó que mandató una auditoría para investigar las reparticiones internas del Estado, momento en que sus seguidores comenzaron a gritar "Boric preso", situación que Kast frenó y llamó a esperar que se realice el proceso.

¿Qué dijo Kast en su primer discurso?

"Tengo el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado. Desde esta noche, junto a Pía, nuestra Primera Dama, el Palacio de La Moneda será nuestro hogar", señaló el Presidente.

"No ganamos esta elección para vivir en un palacio ni para ocupar un cargo, ganamos esta elección para trabajar por los chilenos, y el trabajo comienza hoy", aseveró.

"Nos hemos preparado para asumir con responsabilidad, con seriedad y con rigor, porque no solo venimos a trabajar, sino que hemos venido a cumplir", agregó.

"Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar"

José Antonio Kast aseguró que "nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con las finanzas públicas debilitadas, donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado, donde las familias se sienten abandonadas por el Estado".

"Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad, porque cuando se oculta el diagnóstico los tratamientos fracasan, y nosotros queremos enfrentar las situaciones con la verdad, y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer", sostuvo.

Kast reafirma gobierno de emergencia

El Presidente recalcó que "para enfrentar estas emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras, Chile necesita un gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener. Un gobierno de emergencia no es un eslógan, es la realidad que vamos a vivir".

"Chile tiene adversarios reales. Y no son los que piensan distinto a nosotros en política. No son aquellos que votan diferente. Son quienes se han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones. Y también son adversarios de Chile quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie", indicó.

"A los adversarios de Chile, les digo, no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar", sentenció.

"Queremos decir fuerte y claro, sobre todo en este día tan doloroso, a nuestros Carabineros, a nuestra Policía de Investigaciones, a nuestros gendarmes y a nuestras Fuerzas Armadas, que tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y, sobre todo, la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó. Nunca más un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia mientras algunos miran para el lado", añadió.

Auditoría al Estado

El Presidente expresó: "Chile también tiene otra herida abierta: la corrupción... Hemos solicitado a los ministros que realicen auditorías completas, para conocer el estado de la nación, porque esto no se soluciona con un discurso, se demuestra con los hechos. Si las cosas están bien hechas lo vamos a agradecer, y si hay cosas que se hicieron mal, las vamos a corregir".

"Por eso, seremos implacables con quienes roben el dinero de los chilenos, con quienes abusen del poder, con quienes usen el Estado para enriquecerse. Sin importar el apellido, el partido o el sector político", añadió.

En ese momento, los asistentes comenzaron a gritar "Boric preso", pero el mandatario pidió respeto. "Primero vendrán auditorías; les pido el respeto debido para este día, que es un día histórico y republicano donde tenemos que realizar todo en orden".

"Cada uno que ejerce la primera magistratura lo hace con convicción. No dudo que los presidentes anteriores lo han hecho con convicción; eso no implica no ser claro ni firme en lo que haya que hacer", destacó.

Además, llamó a la unidad, incluyendo a quienes no votaron por él y que critican su administración.

