Realizan velatón en comisaría de Puerto Varas por carabinero baleado: Funcionario está con muerte cerebral

11 mar. 2026 - 21:56 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la noche de este miércoles se realizó una velatón en las afueras de la 1° Comisaría de Puerto Varas por la salud del Sargento Segundo Javier Figueroa Manquimilla, quien fue atacado a disparos durante la madrugada.

Según el informe desde el lugar, más de 200 personas llegaron hasta para mostrar sus respetos y apoyar a la familia y compañeros de la víctima.

Velatón en Puerto Varas por carabinero baleado

Hasta la ciudad de Puerto Varas también arribó desde Santiago el General Director de Carabineros Marcelo Araya y la nueva Ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert para visitar al funcionario afectado.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha logrado la detención de él o los responsables de este hecho, que ocurrió pasadas las 06:00 de la mañana de este miércoles en momentos en que los funcionarios acudieron al sitio del suceso por una denuncia de ruidos molestos.

El Sargento Figueroa se encuentra con muerte cerebral.

