Se aproxima gran cantidad de lluvia a Santiago: Centro meteorológico noruego anuncia precipitaciones para la próxima semana

11 mar. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia podría regresar a Santiago en los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del tiempo entregado por el Instituto Meteorológico de Noruega.

Según informó el prestigioso centro en su sitio web, las precipitaciones se harían presentes el martes 17 y el miércoles 18 de marzo en la Región Metropolitana.

El martes caerían alrededor de 2,8 milímetros de lluvia en la capital, comenzando a eso de las 15:00 horas e intensificándose conforme avance la tarde y llegue la noche.

Hasta 11 milímetros de lluvia caerán sólo el miércoles

Las precipitaciones continuarían durante el miércoles, específicamente en la madrugada y la mañana, dejando 11 milímetros.

De acuerdo con el pronóstico del instituto noruego, el cielo estaría entre nubes y sol tanto el martes como el miércoles, jornadas en las que se esperan máximas de 28°C y 19°C, respectivamente.

El jueves, en tanto, se mantendría nublado hasta eso de las 15:00 horas para luego despejarse con temperaturas que irían desde 12°C hasta 23°C.

Todo sobre El Tiempo