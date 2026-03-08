"Con precipitaciones aisladas": Meteorología emite aviso por tres días de tormentas eléctricas en zonas de dos regiones del país

08 mar. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de dos regiones del país, anunciando que el fenómeno podría desarrollarse "con precipitaciones aisladas" durante tres días.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Tres días de tormentas eléctricas

La DMC explicó que la condición sinóptica "Alta de Bolivia" generó la publicación del aviso que tendrá una vigencia entre la tarde del lunes 9 y la noche del miércoles 11 de marzo.

Meteorología señaló que las tormentas se producirían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas" en la zona cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

¿Qué día serán las tormentas?

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: Lunes 9, martes 10 y miércoles 11.

Región de Tarapacá

Cordillera: Martes 10 y miércoles 11.

