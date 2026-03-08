Cadem: Presidente Boric cierra su gobierno con un 37% de aprobación

08 mar. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 8 de marzo estuvo enfocada, en parte, en la aprobación del gobierno del Presidente Gabriel Boric, siendo la última de su administración y a pocos días de que sea sucedido por José Antonio Kast.

También se abordó cómo creen los encuestados que le irá al futuro gobierno de Kast, cuya expectativa positiva se mantiene estable sobre el 50%.

Última evaluación del gobierno del Presidente Boric

Cadem consultó a los encuestados "Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?".

Un 37% de los encuestados dijo que "aprueba" la gestión del mandatario, mientras que un 58% la "desaprueba", un 3% se inclinó por la opción "no aprueba ni desaprueba" y un 2% dijo que "no sabe, no responde".

Por otro lado, Cadem realizó una evaluación de los gobiernos de Chile. "¿Usted diría que el gobierno de... fue muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?"

Según los encuestados, el primer gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera es el mejor que ha tenido el país, donde un 68% de los encuestados dijo que fue "muy bueno o bueno".

Al otro extremo, un 53% de los encuestados calificó el gobierno del Presidente Gabriel Boric como "malo o muy malo", siendo el peor calificado entre todos los otros mandatarios.

Llegada de José Antonio Kast al poder

En otro punto, la encuesta consultó: "Independiente de su preferencia en la última elección presidencial, ¿cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast?"

Tomando en cuenta la última medición, correspondiente al 6 de marzo, un 52% de los encuestados dijo que a la administración republicana le irá "muy bien o bien", un 25% se inclinó por la opción "mal o muy mal", un 21% expresó que "regular" y un 2% se inclinó por la opción "no sabe/no responde".

Es importante mencionar que la expectativa positiva sobre el gobierno de Kast se ha mantenido en los últimos meses sobre el 50%.

Todo sobre Cadem