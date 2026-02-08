Cadem: 49% sostiene que José Antonio Kast debe mantener la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

08 feb. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 8 de febrero se fija, en parte, en la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), la que a inicios de semana fue presentada en conjunto por los gobiernos de Chile, Brasil y México.

Al respecto, Cadem centra sus preguntas en torno a qué gobierno —el de Gabriel Boric o el de José Antonio Kast— era el que debía lanzar la candidatura, además del apoyo ciudadano al cargo al que busca acceder Bachelet.

¿Quién debía presentar candidatura de Bachelet?

Para esto, una de las preguntas formuladas fue la siguiente: "¿Ud. cree que la candidatura de Michelle Bachelet debió ser presentada por este gobierno, o debería haberlo evaluado el próximo gobierno de José Antonio Kast?".

En ella, un 45% de los 705 encuestados contestó que la presentación le correspondía a "el próximo gobierno", un 41% se decantó por "este gobierno" y un 14% no contestó o no supo qué responder.

Apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

En cuanto al apoyo a la candidatura, Cadem preguntó: "¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Presidente Boric de postular a Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU?".

En esta consulta, un 47% de quienes respondieron la encuesta se mostraron "en desacuerdo", frente a un 44% que dijo estar "de acuerdo" y un 9% que no contestó o no se inclinó por ninguna de las dos opciones.

¿Kast debe mantener la candidatura de Bachelet?

La última consulta al respecto fue: "¿Ud. cree que el presidente José Antonio Kast debe apoyar o retirar su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU?".

En la cual un 49% dijo que el Presidente Electo debe "mantener" la candidatura, un 40% dijo que se debe "retirar" y un 11% no contestó o no supo qué responder.

