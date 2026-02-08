Interno asesina a compañero de celda y comete acto de canibalismo en la cárcel de La Serena

08 feb. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un crimen quedó al descubierto este domingo en el Complejo Penitenciario de La Serena, en la región de Coquimbo, luego de que un interno asesinara a su compañero de encierro en una de las celdas del módulo 91 del recinto.

Homicidio y acto de canibalismo

El homicidio fue descubierto en horas de esta mañana cuando personal de Gendarmería realizaba el proceso de desencierro en la cárcel.

Fuentes de Meganoticias.cl señalaron que el crimen no quedó solo en el asesinato, sino que también en un acto de canibalismo con el cuerpo de la víctima.

¿Qué dijo Gendarmería?

A través de un comunicado, la institución penitenciaria se refirió a la situación: "La Dirección Regional de Gendarmería en Coquimbo informa y lamenta el fallecimiento de una persona privada de libertad en el Complejo Penitenciario de La Serena".

"El hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro, efectuado esta mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceros", agregó Gendarmería.

Además, en el documento se señala que "de forma inmediata, se dispuso el traslado del interno con el que compartía celda a un establecimiento de máxima seguridad, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente".

Finalmente, la entidad dependiente del Ministerio de Justicia informó que se realizará un sumario administrativo "con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho, informando la lamentable situación a los familiares del fallecido".

