Bomberos combate "incendio forestal" en el Parque de Los Reyes de Santiago: Ocho compañías han sido despachadas al lugar

08 feb. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, voluntarios de ocho compañías de bomberos se encuentran combatiendo un "incendio forestal" en el Parque de Los Reyes de Santiago, según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS).

"El Cuerpo de Bomberos de Santiago despacha voluntarios y máquinas de 8 Compañías ante Alarma de Incendio Forestal, en Av. Ricardo Cumming y Av. Presidente Balmaceda, en la comuna de Santiago", señaló el CBS en su cuenta de X (Twitter).

Según se aprecia en imágenes compartidas en redes sociales, el fuego -de origen desconocido- se desató en una zona de vegetación en la ribera del río Mapocho, cuestión que ha generado una columna de humo en el sector.

Por el momento no se han reportado personas lesionadas producto del siniestro, mientras que Bomberos continúa con las labores de extinción del fuego en una de las áreas verdes más importantes de la capital.

Este fin de semana, la zona central del país ha presentado condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales, como el intenso calor registrado en varias regiones. Por ejemplo, la temperatura máxima de este domingo en el centro de Santiago alcanzó los 32°.

Revisa los registros del incendio

