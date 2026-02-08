Videos captaron todo: Cliente enfrenta con cuchillo a delincuentes que perpetraban asalto con ametralladora en servicentro

08 feb. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una banda de delincuentes perpetró un violento asalto en una estación de servicio durante la noche del sábado en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, amenazando y agrediendo a clientes y trabajadores.

El atraco se produjo poco antes de las 00:00 horas, cuando un auto con cinco individuos, todos a rostro cubierto, llegó hasta una bencinera ubicada en la intersección de Américo Vespucio con Canberra.

El grupo irrumpió primero en la tienda del servicentro, amedrentando a quienes se encontraban trabajando en ese momento para sustraer cigarros y otros artículos. Acto seguido, se dirigieron a la losa, donde robaron a bomberos y a clientes que estaban cargando combustible, principalmente teléfonos celulares.

Conductor enfrentó a los delincuentes con un cuchillo

Según se aprecia en videos entregados a Meganoticias, los asaltantes intentaron luego robar un automóvil. Incluso, uno de ellos portaba lo que sería una ametralladora; sin embargo, esta se desarmó al intentar quebrar el vidrio del vehículo.

Ante la aparente inexperiencia del delincuente, el conductor se bajó del auto y comenzó a enfrentar al grupo con un cuchillo, lo que provocó que todos huyeran del lugar, de acuerdo con registros audiovisuales de vecinos.