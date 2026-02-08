Videos captaron todo: Cliente enfrenta con cuchillo a delincuentes que perpetraban asalto con ametralladora en servicentro
¿Qué pasó?
Una banda de delincuentes perpetró un violento asalto en una estación de servicio durante la noche del sábado en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, amenazando y agrediendo a clientes y trabajadores.
El atraco se produjo poco antes de las 00:00 horas, cuando un auto con cinco individuos, todos a rostro cubierto, llegó hasta una bencinera ubicada en la intersección de Américo Vespucio con Canberra.
El grupo irrumpió primero en la tienda del servicentro, amedrentando a quienes se encontraban trabajando en ese momento para sustraer cigarros y otros artículos. Acto seguido, se dirigieron a la losa, donde robaron a bomberos y a clientes que estaban cargando combustible, principalmente teléfonos celulares.Ir a la siguiente nota
Conductor enfrentó a los delincuentes con un cuchillo
Según se aprecia en videos entregados a Meganoticias, los asaltantes intentaron luego robar un automóvil. Incluso, uno de ellos portaba lo que sería una ametralladora; sin embargo, esta se desarmó al intentar quebrar el vidrio del vehículo.
Ante la aparente inexperiencia del delincuente, el conductor se bajó del auto y comenzó a enfrentar al grupo con un cuchillo, lo que provocó que todos huyeran del lugar, de acuerdo con registros audiovisuales de vecinos.
Leer más de