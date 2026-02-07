Cinco internos tomaron como rehenes a gendarmes en cárcel de Vallenar

07 feb. 2026 - 22:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una situación de alta tensión se registró en el Centro de Detención Preventiva de Vallenar, en la región de Atacama, luego de que dos funcionarios de Gendarmería fueran retenidos por un grupo de cinco internos durante un procedimiento sanitario al interior del recinto.

De acuerdo con los antecedentes, los gendarmes ingresaron al módulo 2 para efectuar una fumigación de plagas.

Gendarmes tomados como rehenes

En ese contexto, mientras los reclusos eran conducidos hacia el patio, uno de ellos comenzó a insultar a uno de los funcionarios y se negó a abandonar el lugar, lo que derivó en un forcejeo cuando el custodio intentó trasladarlo.

La situación escaló cuando otros cuatro internos intervinieron y bloquearon la puerta de acceso al módulo, dejando a ambos funcionarios sin posibilidad de salida. Alertado el resto del personal penitenciario, se desplegó un operativo que permitió controlar el incidente mediante el uso de una lacrimógena, logrando dispersar a los involucrados.

Gendarmes lesionados e internos a aislamiento

Los dos gendarmes resultaron lesionados durante el enfrentamiento y fueron trasladados al Hospital Provincial del Huasco para la constatación de sus heridas. En tanto, los cinco internos implicados fueron derivados a celdas de aislamiento provisorio como medida inmediata de seguridad.

Posteriormente se efectuó un allanamiento preventivo en el módulo, procedimiento en el que se incautaron diez teléfonos celulares, cuatro cargadores, siete cables USB y ocho elementos cortopunzantes. Tras lo ocurrido, Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente.

