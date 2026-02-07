"El Ñoño" es extraditado a Colombia: Líder de "Los Shottas" está acusado de asesinar a su propia hija

07 feb. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una extradición pasiva hacia Bogotá, Colombia, realizaron detectives de OCN Interpol Santiago, del ciudadano colombiano, Jhon Camilo Florez Moreno (29), alias "El Ñoño", quien era requerido por las autoridades de ese país por el homicidio de su hija de cuatro años.

Según informó la PDI, este individuo sería el líder de la organización criminal internacional "Los Shottas", que se ubica principalmente en Buenaventura, Colombia, y se dedica al tráfico de drogas y armas, sicariato y contrabando, entre otros delitos.

El imputado escapó en dirección a Chile, donde ingresó por un paso fronterizo no habilitado. Como resultado de las diligencias realizadas por Interpol Santiago y la Brigada de Homicidios de Curicó, esta persona fue detenida en esa ciudad el 5 de septiembre de 2025, permitiendo con ello el inicio de la tramitación diplomática que permitió la concesión de su extradición pasiva a Colombia.

El subcomisario Alex Varela, OCN Interpol Santiago, informó que "el hecho que motivó la extradición a esta persona sucedió en el año 2024, en Buenaventura, donde el imputado, en compañía de su pareja de ese entonces, le quitaron la vida a esta menor de cuatro años, que es la hija del extraditado".

"Gracias a la cooperación internacional de Interpol Santiago, con Interpol Bogotá, sumado a las labores operativas que realizó la Brigada de Homicidios de Curicó, se logró ubicar a esta persona en esa ciudad, y logramos detenerla en el mes de septiembre de 2025", añadió.

Y precisó que "una vez que se concretó la detención de esta persona, fue posible iniciar los trámites diplomáticos que permitieron a la Corte Suprema de nuestro país conceder la expedición pasiva hacia Bogotá, a Colombia".

Finalmente, indicó que "una vez que el extraditado llegue a Colombia, va a ser puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía Nacional de Colombia y de las autoridades judiciales de ese país, esto ya que al extraditado se le acreditó su participación en calidad de autor en el delito por el cual es imputado. Una vez que esto ocurra, por supuesto que las autoridades judiciales de Colombia van a disponer su eventual prisión preventiva".

