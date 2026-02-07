Incendió la casa tras el crimen: Hombre asesinó a su pareja y dejó herido de gravedad a su hijo en Licantén

07 feb. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, un violento crimen quedó al descubierto en la localidad de Idahue Chico de la comuna de Licantén, región del Maule. Allí, un hombre prendió fuego a una vivienda en donde asesinó a su pareja e hirió de gravedad a un menor de edad antes de quitarse la vida.

Violento crimen descubierto tras incendio

Desde Carabineros, el mayor José Manríquez, comisario de Licantén, explicó que en horas de la mañana "se recibió un comunicado de un amago de incendio" en Idahue Chico, por lo que personal policial se trasladó rápidamente al lugar en compañía de Bomberos.

El amago de incendio se estaba desarrollando en una de las piezas de la cabaña, en donde "nos percatamos de una persona de sexo masculino mayor de edad que se encontraba fallecido, amarrado a un vínculo tipo cordel, a una viga del inmueble".

"También nos percatamos de que a sus pies estaba una mujer de sexo femenino fallecida, con múltiples lesiones en su cabeza, tendida en el suelo", agregó el oficial de la policía uniformada.

Además, el mayor Manríquez señaló que en la entrada de la casa había un menor de 16 años "también con múltiples lesiones en su cabeza, pero vivo", quien tras ser estabilizado en el lugar fue trasladado hasta el Hospital de Curicó.

De acuerdo a la información preliminar, el victimario estaba separado de la mujer a quien asesinó, mientras que el menor de edad es su propio hijo. Posterior al ataque, inició el fuego en la vivienda y se quitó la vida.

Las diligencias del caso están siendo coordinadas por la Fiscalía de Flagrancia del Maule y llevadas a cabo por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

