Cambio de hora: Esta es la fecha en que se acaba el horario de verano

07 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Muchos chilenos valoran el horario de verano, debido a que pueden disfrutar de más horas de luz durante la tarde, lo que da la sensación de tener días más largos.

El horario de verano estará vigente hasta un tiempo después de la jornada estival, por lo que los ciudadanos podrán seguir disfrutando de tardes de sol, aunque estas irán disminuyendo progresivamente.

¿Cuándo se debe cambiar la hora?

Según ha consignado el portal web Calendario365, la fecha en que se debe volver a cambiar la hora es el sábado 4 de abril de 2026, momento en que abandonaremos el horario de verano y pasaremos al de invierno.

Aquel día, al momento en que el reloj marque las 00:00 del domingo 5 de abril, se deberá retrasar, de manera que sean las 23:00 horas del sábado 4.

Cabe recordar que la región de Magallanes y la Antártica chilena se eximen de este cambio de hora y mantienen su huso horario actual.

