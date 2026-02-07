"Lo perdimos todo, pero Dios es grande": Familia de influencers "Campito Silvestre" pierde su casa en voraz incendio en Ñuble

07 feb. 2026 - 20:32 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de influencers conocida como "Campito Silvestre" anunció en sus redes sociales la triste pérdida de su hogar en la comuna de El Carmen, región de Ñuble, debido a un voraz incendio que consumió por completo la vivienda.

La familia está compuesta por la señora Luz, Sarita y su padre, quienes han logrado "cosechar" 340 mil seguidores en Instagram con sus contenidos sobre "la vida de campo en las montañas, trabajo de la tierra, siembra y cosecha, comidas y animalitos".

"Lo perdimos todo, pero Dios es grande"

"Estamos durmiendo y yo sentí un ruido, me levanté y se estaba quemando la casa antigua (...) Nos levantamos con el puro pijama, así que aquí está la casa toda quemada en Campito Silvestre", relató la señora Luz en un video.

"Yo no sé qué pasó en verdad, por qué se formó este incendio. Estaba todo tapado en llamas y no alcanzamos a sacar nada", agregó la mujer, que también explicó que sus animales se quemaron en el siniestro.

"Lo perdimos todo, pero Dios es grande. ¡Saldremos adelante! Lo material se recupera. Si tengo mucha pena en mi corazón por mis animalitos", escribieron en la descripción del video compartido en la cuenta @campitosilvestre.

Campaña solidaria a favor de "Campito Silvestre"

El municipio de El Carmen llegó hasta el lugar para ayudar en la remoción de escombros y aplicar la ficha FIBE para que puedan recibir una vivienda de emergencia. Además, informaron que los integrantes de "Campito Silvestre" se encuentran bien en la casa de otros familiares.

En la publicación de la municipalidad se indicó que la Cuenta RUT de la señora Luz ya se encuentra copada, por lo que se pueden realizar donaciones en la chequera electrónica de una sobrina:

Karina Oyarce

Rut 18.449.160-5

Cta Chequera Electrónica (Vista)

N° 4345 6130 4600 1208

Por último, en horas de la tarde "Campito Silvestre" realizó otra publicación en donde compartieron cuentas alternativas en las cuales se puede depositar ayudas, agradeciendo que los aportes monetarios vengan con la descripción "Donación", para así evitar problemas con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

