Voraz incendio en cerro Placeres de Valparaíso termina con cuatro personas fallecidas

25 en. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, un voraz incendio consumió una vivienda de material ligero en el cerro Placeres de la ciudad de Valparaíso. El hecho dejó el lamentable saldo de cuatro personas fallecidas.

Las víctimas en incendio

Delfo González, capitán de la 14° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso (CBV), explicó que la alerta por el siniestro se dio a eso de las 03:40 horas, cuando se despacharon cinco unidades al número 10 de la calle Miyaroi.

"La primera unidad en llegar al lugar se percata de una vivienda de material ligero completamente en llamas, en fase de libre combustión", relató el voluntario bomberil.

Además, se detalló que los "vecinos del sector informan que desde la misma vivienda hay cuatro personas desaparecidas".

Lamentablemente, "una vez confinada la emergencia, Bomberos inicia la remoción de escombros, donde logra ubicar cuatro víctimas fatales".

El corresponsal de Meganoticias en la región de Valparaíso, Rodrigo Escobar, explicó que las cuatro personas fallecidas formarían parte de una misma familia. Además, la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI quedó a cargo de la investigación de este incendio.

