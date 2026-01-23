¿Afectado/a por los incendios forestales? Conoce a "Ficha 2" que ayuda a tener beneficios para reparar o reconstruir casas

23 en. 2026 - 10:00 hrs.

Tras los recientes incendios que afectan a miles de familias en Chile, la Ficha 2 es una evaluación técnica vital para la reconstrucción, pues mide el daño estructural de cada vivienda afectada por el fuego en la zona de la catástrofe.

Es distinta a la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), ya que la realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y determina si una casa necesita reparaciones o una construcción nueva, explica ChileAtiende.

Incendios Forestales: ¿Cómo se accede a la Ficha 2?

La Ficha 2 no requiere trámites de postulación ni solicitud. Los profesionales del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) recorren las áreas afectadas para inspeccionar cada zona, luego de confirmar que no hay riesgos para trabajar en el sector.

Para que esto ocurra, se requiere que hayan aplicado la ficha FIBE previamente. Así, se localizan a los perjudicados y aseguran que el equipo técnico llegue directamente al lugar donde se necesita una evaluación.

¿Cómo funciona la Ficha 2?

Los evaluadores miden el deterioro físico del inmueble y definen si los daños son leves, moderados, mayores o irreparables. Esto es clave para encontrar la solución habitacional adecuada.

Las ayudas estatales pueden variar conforme al resultado. Si la casa es recuperable, se brinda acceso a un banco de materiales; si el daño es total, se activa el subsidio de reconstrucción para edificar una nueva vivienda en el mismo sitio.

