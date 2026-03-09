Tragedia en Algarrobo termina con cuatro personas fallecidas y una hospitalizada

09 mar. 2026 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó esta noche el fallecimiento de cuatro personas en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, todas involucradas en el fallido rescate de una mujer desde la costa de Playa Grande Mirasol ocurrido en horas de la tarde de este lunes.

Por otro lado, un quinto implicado -identificado como la pareja de la mujer que el grupo intentó rescatar en un inicio- permanece con vida internado en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Las víctimas fueron identificadas todas como mayores de edad, de las cuales cuatro son de nacionalidad chilena y una estadounidense. Asimismo, las autoridades confirmaron que no se trata de un grupo familiar.

Tragedia en Algarrobo

El incidente tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas de este lunes cuando un grupo de personas se habría adentrado en el mar en el sector de Playa Grande Mirasol para socorrer a una mujer que habría caído al mar producto de fuertes marejadas.

Desde la Gobernación Marítima de San Antonio, confirmaron que las primeras tres víctimas lograron ser rescatadas por equipos de Bomberos, mientras que el cuerto y quinto cuerpo debieron ser sustraídos por brigadas de la Policía Marítima y de la Armada.

El Ministerio Público dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía De Investigaciones (PDI) para llevar adelante las diligencias y esclarecer la dinámica de los hechos.