¿Dónde y a qué hora?: Cortes de luz afectarán a la Región Metropolitana este martes 10 de marzo

10 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este martes 10 de marzo en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Santiago: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.