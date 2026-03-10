¿Dónde y a qué hora?: Cortes de luz afectarán a la Región Metropolitana este martes 10 de marzo
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este martes 10 de marzo en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Santiago: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
