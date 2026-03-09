Al menos tres personas mueren al intentar rescatar a un menor de edad en playa de Algarrobo

09 mar. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos tres personas murieron durante la tarde de este lunes al tratar de rescatar a un menor de edad que se ahogaba en una playa de la comuna de Algarrobo, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Armada, la emergencia se produjo poco antes de las 19:00 horas en el sector de San Alfonso del Mar, frente al humedal de Algarrobo Norte.

Tras una llamada al 137, hasta ese lugar llegaron equipos para desplegar un operativo de rescate ante el riesgo de inmersión de un menor de edad y de otras personas que se habían lanzado al agua para intentar salvarlo.

Una cuarta persona fue encontrada con vida y una quinta sigue desaparecida

Una vez en el sector, funcionarios de la Armada confirmaron el fallecimiento de al menos tres personas, quienes habían sido arrastradas por la corriente y llevadas mar adentro. Minutos más tarde, se halló a una cuarta persona con vida, quien fue trasladada al Hospital de San Antonio en estado grave.

Actualmente, la autoridad marítima -con un helicóptero naval HH-50, la Lancha de Servicio General (LSG) San Antonio, una moto acuática y vehículos terrestres- junto a equipos de emergencia continúan trabajando en el sector para rescatar a una quinta persona desaparecida.

Hasta el momento, se desconoce si el menor de edad se encuentra entre las víctimas fatales de la tragedia, así como las edades de los involucrados y si tenían alguna relación familiar.