Aprueban adjudicación de licitación para renovar transporte público de Valparaíso: ¿Cuándo circularán los nuevos buses?

09 mar. 2026 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Transportes informó que la Contraloría General de la República (CGR) dio luz verde a la adjudicación de la primera licitación que permitirá renovar cerca de 600 buses que prestan cobertura a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

"Nos llena de satisfacción finalizar nuestro trabajo regional con el cierre de esta etapa de adjudicación para el transporte público del Gran Valparaíso, un cambio que será histórico en materia de calidad del servicio que reciben los usuarios y usuarias", señaló el ministro Juan Carlos Muñoz.

¿Cuándo comenzarán a circular los nuevos buses en Valparaíso?

"A contar del primer trimestre del 2027 podrán ver que, en esta primera etapa de licitaciones, una parte importante de los buses que circularán serán renovados por vehículos modernos y de alto estándar, siendo un 40% de ellos eléctricos", añadió.

El proceso de modernización del sistema de transporte público mayor del Gran Valparaíso se llevará a cabo a través de tres licitaciones, cada una de las cuales involucra un proceso que en conjunto completan una flota de aproximadamente dos mil buses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MTTChile (@mttchile)

La primera de estas licitaciones, aprobada por la CRG, entrega a la empresa Consorcio Valparaíso la operación de los servicios de la unidad 01, mientras Viña Bus S.A. tendrá a cargo la unidad 02.

Como parte de este proceso, la modernización del sistema permitirá aplicar un nuevo esquema de pago a operadores que incorporará un mecanismo orientado a los kilómetros recorridos y un pago por pasajero transportado. Además, permitirá implementar el cobro de tarifa digital, malla nocturna, mejora de frecuencias y extensión de horarios de operación, así como la provisión de nuevos terminales.

Todo sobre Región de Valparaíso