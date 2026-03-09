Cambio de mando rompería récord con 1.150 invitados a la ceremonia en el Congreso

09 mar. 2026 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

La ceremonia de cambio de mando que se realizará el miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional podría marcar un récord de 1.150 invitados, debido al alto interés por asistir al acto en que el Presidente Gabriel Boric entregará la banda a José Antonio Kast.

Según consigna El Mercurio, la cifra de participantes usualmente ronda las 850 personas, aunque en tiempos de pandemia el número bajó notoriamente por las medidas de seguridad sanitarias instruidas por las autoridades de salud.

En esta ocasión, considerando que el aforo habitual del piso principal del Salón de Honor es de 412 personas, se implementaron medidas extraordinarias para alcanzar una capacidad aproximada de 550 asistentes en ese sector.

Se desconoce quién entregará la banda presidencial

Entre otras adecuaciones, se reemplazaron los sillones por sillas, optimizando la distribución del espacio, y se reorganizaron los accesos y flujos internos para resguardar condiciones de seguridad y protocolo.

Además, se instalarán carpas exteriores destinadas a ampliar los espacios de trabajo para la prensa nacional e internacional, facilitando la cobertura del evento y asegurando condiciones técnicas adecuadas.

Antes de la ceremonia de cambio de mando, tanto el Senado como la Cámara de Diputados deberán elegir a sus respectivas directivas, lo que ocurrirá a contar de las 09:00 horas, previo al Congreso Pleno.

Como suele ocurrir, los esquivos acuerdos políticos mantienen la incertidumbre acerca de quiénes asumirán la responsabilidad de conducir las corporaciones y, en el caso del Senado, de colocar la banda presidencial.

