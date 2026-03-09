Reunión de "Volver al futuro": "Marty" y el "Doc" comparten tierna fotografía juntos y desatan nostalgia en los fans

09 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Esta semana, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, los protagonistas de la saga "Volver al futuro", compartieron una tierna fotografía en redes sociales luego de juntarse para celebrar.

Además, el intérprete de "Marty McFly" reveló en la publicación que el actor detrás de el "Doc Brown" cumplirá 88 años, y juntos desataron la nostalgia de los fans y seguidores de la película tras la reunión.

"Cenando con mi mejor amigo en la playa"

Fue el mismo Michael J. Fox quien compartió la fotografía en su cuenta de Instagram, y posteriormente invitó a colaborar a Lloyd. También escribió un tierno mensaje en la publicación.

"Cenando con mi mejor amigo en la playa. El año que viene Volver al futuro cumple 41. Dios mío. Chris cumplirá 88. Eso es algo serio", mencionó el intérprete de "McFly", convirtiendo la casual cena en una reunión cargada de emociones y buenos recuerdos para los fanáticos.

A pesar de que generalmente se ven en convenciones de cine, se desató una ola de comentarios por el registro de ambos actores: "Sin duda, uno de los mejores dúos que hay", "Los amo. "¡Ya me voy a ver la peli!", "Imagina que estás comiendo tranquilamente y miras hacia esta mesa".

Mira la fotografía de "Marty" y el "Doc":