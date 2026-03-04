De la reimaginación al romance monstruoso: The Bride! (¡La novia!) llega a los cines nacionales

04 mar. 2026 - 12:54 hrs.

El cine vuelve a mirar a los grandes mitos desde una perspectiva distinta, y esta vez lo hace con una figura clásica que adquiere nueva fuerza. The BRIDE! propone una revisión audaz y emocional de un personaje icónico de la cultura popular, bajo la dirección y guion de Maggie Gyllenhaal, reconocida por su trabajo en La hija oscura. La película apuesta por una mirada contemporánea que combina drama, romance y una fuerte carga simbólica.

La historia se sitúa en el Chicago de los años 30 y sigue a Frank, un hombre marcado por la soledad, que recurre a la brillante Dra. Euphronious para crear una compañera. De ese experimento nace La Novia, una mujer devuelta a la vida que pronto deja de ser solo el resultado de un procedimiento científico. Lo que comienza como un intento por llenar un vacío se transforma en un vínculo intenso, atravesado por pasión, violencia y un cuestionamiento profundo a las normas sociales de la época.

Lejos de repetir el relato clásico, la película le entrega voz propia a su protagonista. Aquí, La Novia no es un personaje secundario ni una creación sumisa. Es consciente de su origen, pero también de su derecho a decidir quién quiere ser. Su negativa a aceptar un destino impuesto se convierte en el eje de una historia que habla de identidad, libertad y resistencia.

Jessie Buckley encarna a esta figura con una interpretación magnética, equilibrando fragilidad y determinación en cada escena. Christian Bale, en tanto, construye un Frank complejo, vulnerable y profundamente humano, más movido por el anhelo de afecto que por la maldad. La tensión y química entre ambos sostienen una narrativa que oscila entre lo íntimo y lo explosivo.

El elenco suma nombres de peso como Annette Bening, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz, aportando matices a un relato que también reflexiona sobre los límites éticos de la ciencia. A nivel visual, la cinta combina una estética clásica con una energía contemporánea, y fue concebida para ofrecer una experiencia inmersiva, especialmente en formato IMAX, donde ciertas escenas amplifican su impacto emocional.

¿Desde cuándo se puede ver?

The BRIDE! se podrá ver desde el jueves 5 de marzo de 2026 en todos los cines del país.