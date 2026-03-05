"Es muy parecida a la Tiane": El cantante Cristóbal confirmó que su hija y Christian Endler se convirtieron en madres

05 mar. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles se confirmó que la futbolista Christiane Endler, y su esposa Sofía Orozco se convirtieron en madres por primera vez. La noticia la dio a conocer el padre de Sofía, Marco Antonio Orozco, más conocido como Cristóbal.

En entrevista con ADN, el cantante reveló que Tiane logró llegar al parto, pese a que tenía programado un partido amistoso con la Roja.

"Era inimaginable en mi tiempo que dos mujeres pudieran ser madres a la vez. Es una bendición de Dios", expresó el cantante, además de mencionar que como familia la noticia los unió aún más. Según dijo, esta es su cuarta nieta y lleva por nombre Mía Orozco Endler.

"Gracias a la medicina"

Si bien, la referente del futbol femenino chileno no hizo público que esperaban una hija, sí había manifestado su deseo de ser mamá y que junto a su esposa llevaban algunos años intentándolo.

Cristóbal, suegro de Endler también manifestó su felicidad y agradecimiento con la medicina por permitirle ser abuelo de una nieta "maravillosa". Asimismo, compartió algunos detalles con la prensa y dijo que "nació sanita, bella. Es muy parecida a la Tiane, tiene sus mismos ojitos chinitos. Ojalá tenga la misma estatura y sea aún mejor para el futbol".

