"Nos vemos pronto": Tienda de calzado cerrará su tienda en pleno centro de Santiago

03 mar. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado mes de febrero, Zaul Mendez, dueño de la tienda de calzado femenino Q'Guay anunció a sus clientes y seguidores que el local físico que inauguró a inicios del 2025 cerraría sus puertas casi un año después.

Fueron miles los comentarios de apoyo que recibió en redes sociales, animándolo a seguir con su emprendimiento y, aunque al principio todo indicaba que el cierre de la tienda física era el fin de su proyecto, hace unos días Zaul sorprendió a sus seguidores con una buena noticia.

"Cerraremos... Créanme que lo intentamos, le pusimos el alma, espíritu y todo el corazón... Esta decisión nos ha tomado días, ya que pensamos en seguir intentándolo, pero la facturación dice otra cosa", escribió Zaul en el post de Instagram donde le informa a la comunidad de Q'guay el cierre de sus puertas.

En el video hace una breve recopilación de lo que fue el proceso de creación del local y luego, junto a su pareja, dio a conocer la noticia. El post se llenó rápidamente de mensajes positivos. "Dios tendrá algo mejor en sus planes", "Vendrán nuevas oportunidades, aquí nadie se rinde" y "Muchachos, ese no es el fin. Si no se pudo en un lugar, vamos por otro...", fueron algunos.

30 días salvando Q'guay

El dueño de la tienda se hizo conocido en TikTok, pues realizó una serie llamada "30 días salvando Q'guay", en la que documentó el proceso de intentar salvar su emprendimiento del cierre. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente y mantener el local tampoco era sostenible.

En ese sentido y a modo de despedida, agradeció a todos los que sumaron a partir de esta seguidilla de videos y a quienes siempre estuvieron.

"A todos los que creyeron en nuestro proyecto desde la sala de nuestro apartamento y luego nos visitaron en esa bodega. A los que nos conocieron en esa mesita que tantos frutos nos dio en paseo Bulnes, mil gracias".

Pero no todo es negativo y, al parecer, la despedida es temporal. En las últimas horas, el dueño de la tienda no solo ha estado publicando calzados en oferta, sino que hace solo cuatro días anunció en sus redes sociales que su tienda tendrá nueva ubicación y muy pronto la revelarán.

