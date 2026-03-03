Farmacias Knop busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales y cómo postular a ellas

03 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Una de las farmacias con mayor presencia en el país y reconocida en el mercado es Farmacias Knop, una de las grandes cadenas líderes que ofrece una gran variedad de medicamentos naturales y basados en productos orgánicos.

Actualmente, la marca está en busca de trabajadores para desempeñarse en diferentes funciones de la empresa, tanto en Santiago como en diversas regiones del país.

¿Cuáles son los trabajos disponibles?

Desde Farmacias Knop publicaron una oferta laboral en los siguientes puestos que se encuentran disponibles:

Auxiliar de farmacia (en Iquique, La Reina, Osorno, Viña del Mar, Las Condes y toda la RM).

Encargado de Desarrollo e Innovación de Productos (Santiago).

Químico farmacéutico (Rancagua y Machalí).

Jefe de Marketing (Santiago).

¿Cómo postular a los empleos?

El proceso para postular a alguna de las ofertas es sencillo. Quienes estén interesados deben ingresar al sitio web de Trabajando.com y buscar Farmacias Knop Ltda, o también pueden hacer clic aquí.

Al entrar al link anterior, te aparecerán todas las opciones que estén disponibles y selecciona donde dice "postular". Luego de asegurarte de que cumples con los requisitos y que corresponde a la ciudad en la que deseas solicitar el trabajo, inicia sesión en el sitio web con una cuenta personal o utilizando perfiles de LinkedIn, Google y Microsoft.

Luego, quien postule debe completar su información personal y laboral solicitada por la plataforma y, finalmente, enviar la solicitud de trabajo. Una vez realizado este paso, solo queda esperar la respuesta desde Farmacias Knop en caso de avanzar en el proceso de selección.

