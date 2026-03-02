Ley de uso de celulares en colegios: ¿Qué pasa si un estudiante lleva un dispositivo a clases?
¿Qué pasó?
Con el inicio del año escolar 2026, Chile pasa a ser uno de los cuatro países de América Latina que regula el uso de celulares en recintos educacionales. La ley N° 21.801, tiene como finalidad recuperar la concentración y el vínculo humano en las salas de clases.
La ley ya entró en vigencia y los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de este año, para actualizar sus reglamentos y agregar esta normativa. La prohibición aplica para las salas de clases y en los recreos dentro de la jornada escolar.
Esta regulación rige para todos los integrantes de la comunidad educativa y aplica a niveles de educación parvularia, básica y media. Además, incluye dispositivos que permitan telecomunicaciones y acceso a internet, salvo dispositivos institucionales destinados exclusivamente al uso pedagógico.
¿Qué pasa si un estudiante incumple la normativa?
Hay excepciones contempladas en la ley donde se permite el uso de celulares. Estas deben ser acreditadas por los padres y apoderados y autorizadas por la dirección del establecimiento. Asimismo, el motivo tiene que corresponder a situaciones de emergencia, seguridad personal, uso pedagógico y necesidades educativas especiales.
En este sentido, si un estudiante lleva un celular a clases y hace uso de él incumpliendo con lo anterior, el protocolo en primera instancia se pide guardar el dispositivo y posible registro en la hoja de vida.
En caso de reincidencia, se puede retirar el celular y debe citar al apoderado, según el caso, se firmará una carta de compromiso y se podría llevar a la condicionalidad del alumno.
A través de la campaña "Modo Aula", el Ministerio de Educación busca proteger el espacio educativo como entorno de encuentro, aprendizaje y desarrollo integral. Además de promover el uso responsable y formativo de la tecnología.
Revisa la ley N°21.801 haciendo clic (aqui)
