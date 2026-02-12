Casa de moneda sigue vendiendo barras de oro: Descubre cuánto vale y cómo comprar

12 feb. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

El 8 de enero, la Casa de Moneda Chile, empresa encargada de la fabricación de monedas, billetes de curso legal y especies valoradas, anunció la reactivación de la venta de barras de oro en varios formatos. Ya se pueden realizar compras a través de su página web.

La venta está sujeta a términos y condiciones y hay cuatro tipos de barra disponibles en la colección publicada. Todas son de oro fino, pero solo una de ellas es de edición limitada: La "Onza Cóndor".

Según lo ocurrido en ocasiones pasadas, el stock se agota rápido. La primera vez fue en enero de 2025 y se vendieron barras principalmente de 1/10 y 1/4 de onza, la venta se repitió varias veces ese año. Esta es la primera de 2026 y la oferta incluye barras de oro de hasta 1 onza.

Tamaños y precios de las barras de oro

Cada pieza está envasada en forma individual en un blister transparente. Dicha cavidad está inserta en un plástico rígido del tamaño de una tarjeta de crédito y contiene diferentes medidas de seguridad que certifican la originalidad del producto.

Pexels

La barra de oro menos pesada es la edición de 1/10 de Onza Troy, equivalente a 3,11g mínimo y su valor es de 660.990 pesos.

La segunda opción disponible es una barra de 1/4 de Onza Troy, equivalente a 7,77gr mínimo y su precio corresponde a un millón 570 mil pesos.

En tercer lugar está la barra de 1 Onza Troy, equivalente a 31,1gr mínimo, el valor alcanza los cinco millones 690 mil pesos.

Finalmente, está la barra de oro de edición única, pesa 1 Onza Troy y está elaborada con el más alto estándar de pureza. Tiene un diseño exclusivo que rinde homenaje al cóndor andino. Pesa 31,1gr mínimo y su valor supera los cinco millones 800 mil.

¿Cómo comprar?

Para adquirir alguna de estas barras de oro, se debe acceder a la página web de la tienda oficial de la Casa de Moneda Chile. Hay que completar un formulario con los datos y el producto deseado. También, cuentan con un sistema de inscripción para recibir información anticipada en caso de la existencia de un nuevo lote o de futuras ventas.

Las ventas están sujetas a una cantidad de unidades por persona y no es posible hacer reservas con anticipación. Para mayor información, visita (el siguiente enlace).

Todo sobre Nacional