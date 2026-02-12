"Fue en mi defensa": Revelan confesión del reo acusado de canibalismo tras ataque a compañero de celda

12 feb. 2026 - 12:51 hrs.

La investigación por el homicidio ocurrido al interior del Complejo Penitenciario de La Serena tiene como eje la confesión del reo que asesinó a su compañero de celda, quien además está acusado de cometer canibalismo.

El hecho quedó al descubierto cerca de las 09:00 horas del 8 de febrero, tras un aviso radial que alertaba sobre una situación grave en la celda 20 del módulo 91. Al habilitar el espacio, un funcionario encontró a Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, de 26 años, condenado por robo con violencia, tendido en el suelo, cubierto hasta el cuello y con lesiones visibles en el rostro y el cuello. No presentaba signos vitales.

A pocos metros se encontraba Manuel Ignacio Fuentes Martínez, de 21 años, también condenado por delitos violentos. Fue despertado por el personal y retirado del lugar.

La confesión del reo

“En horas de la noche, este interno se abalanza sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero antes de que él me agrediera, esquivando la puñalada”, declaró Fuente a las autoridades, según consignó Diario El Día.

En su confesión, añadió: “La puñalada se la pegué en el cuello y empezó a convulsionar... Solo voy a decir que fue en mi defensa”.

"Jefe, lo maté"

"Comencé a desesperarme por lo que había hecho", dijo Fuentes, reconociendo que había cometido canibalismo y entregando detalles de lo ocurrido.

“Al pasar el rato lo tapé y me dormí a su lado. En la mañana, el funcionario, al habilitar la celda, se dio cuenta de lo que había hecho”, recordó.

Durante el desencierro, un funcionario declaró que el interno le manifestó: “Jefe, lo maté”.

Antecedentes disciplinarios y medidas

Fuentes Martínez registraba seis faltas graves previas, entre ellas porte y fabricación de armas blancas, agresiones a internos, riñas con uso de armas e introducción de elementos prohibidos. En noviembre de 2025 fue sancionado con 30 días sin visitas y mantenía evaluación de conducta negativa. Ambos internos debían ser trasladados, medidas que no se concretaron.

Tras lo ocurrido, se informó el llamado a retiro del jefe del recinto. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, atribuyó la decisión a una “falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento”.