Horas extraordinarias de los trabajadores: ¿Cómo se calcula su pago?

12 feb. 2026 - 14:00 hrs.

En la legislación laboral chilena, se considera como hora extraordinaria toda aquella que supere el máximo legal o lo establecido en el contrato, las cuales son voluntarias y poseen un cálculo específico para su debida remuneración.

Estas horas deben pactarse por escrito, solo para atender necesidades de la empresa por hasta tres meses renovables. El pago es obligatorio e incluye un recargo del 50% sobre el sueldo base, garantizando que el tiempo adicional sea compensado.

¿Cómo se calcula el pago de las horas extraordinarias?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que el empleador debe dividir el sueldo mensual entre 30, multiplicar el resultado por 28 y dividirlo por 176. Este procedimiento es básico, pues permite precisar el valor de la hora ordinaria base.

Una vez hecho esto, sobre el resultado se debe añadir el recargo obligatorio del 50% por cada hora ordinaria.

Una alternativa más directa es multiplicar el sueldo mensual por 0,0079545. Esta fórmula entrega el valor de la hora extra con el recargo del 50% en un solo paso, evitando errores comunes al realizar múltiples operaciones matemáticas.

Ejemplo: si el sueldo mensual es de $600.000, la hora ordinaria resulta en $3.181,8 tras aplicar la fórmula inicial. Al sumar el recargo legal del 50%, el valor de la hora extra sube a $4.772,7.

Cabe mencionar que estas labores no deben ser mayores a un máximo de dos horas por día y no perjudicar la salud del trabajador.

