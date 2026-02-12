Bono Logro Escolar: ¿En qué cursos debe estar el alumno para recibirlo?

12 feb. 2026 - 12:30 hrs.

El Estado entrega diferentes beneficios que recompensan o incentivan el esfuerzo académico, como el Bono Logro Escolar para jóvenes menores de 24 años.

Consiste en una ayuda monetaria de hasta $82.181 para estudiantes que estén dentro del 30% con mejor rendimiento de su promoción, siempre que estén inscritos en los cursos correspondientes.

¿En qué cursos debe estar el alumno para recibir el Bono Logro Escolar?

ChileAtiende indica que el estudiante debe cursar entre quinto básico y cuarto medio para obtenerlo, así como cumplir con lo siguiente:

Tener hasta 24 años de edad.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 30% más vulnerable de la población, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior al pago.

Pertenecer al 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Cabe mencionar que se entrega en septiembre de cada año y los interesados pueden consultar en línea (pulsa aquí) si les corresponde, con su RUT y fecha de nacimiento.

Monto del Bono Logro Escolar

Si bien está destinado para los alumnos dentro del 30% con mejor rendimiento académico, se divide a su vez en dos tramos:

Pago de $82.181: para estudiantes dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.

Pago de $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

