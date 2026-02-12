Tras confirmarse un alza: ¿Cuál es el precio de la bencina este jueves 12 de febrero?

12 feb. 2026 - 07:00 hrs.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que a partir de este jueves 12 de febrero la bencina tendrá un alza en su valor, lo que afecta directamente a los conductores de nuestro país.

A través de su informe semanal de precios, la compañía indicó que la gasolina de 93 y 97 octanos presentó un aumento de 13,4 y 18,2 pesos por litro, respectivamente, luego de semanas marcadas por una baja.

¿Cuál es el precio de la bencina este jueves 12 de febrero?

El precio del combustible depende de cada estación de servicio, pero el portal Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizó el valor promedio en la Región Metropolitana para esta semana.

De esta manera, las cifras son las siguientes:

Gasolina 93: 1.140,6 pesos por litro

Gasolina 97: 1.215,4 pesos por litro

Diésel: 926,9 pesos por litro

Kerosene: 1.070,4 pesos por litro

GLP vehicular: 592,2 pesos por metro cúbico

